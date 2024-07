Messina | donna morta dopo cena a base di pesce indagati un medico e un infermiere Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Palermo, 25 lug. () - Une unsono stati iscritti dalla Procura di Patti () nel registro degliper la morte di Giuliana Faraci, la 40ennetre giorni fa a Sant'Agata di Militellounadiin un ristorante nel messinese. Come apprende l', i due sanitari sonoper omicidio colposo. L'le aveva fatto una iniezione,il malore avuto, mentre ildel Pronto soccorso, che l'aveva visitata, non l'aveva voluta ricoverare nonostante le insistenze della ragazza e dei suoi familiari. E' in corso, in queste ore, l'autopsia sul corpo della, eseguita dallegale Ventura Spagnolo. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della vittima, che non aveva problemi di salute, soprattutto le fasi dell'assistenza da parte del 118.