Meloni da domenica in visita ufficiale in Cina

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgia Maloni sarà in "nella Repubblica Popolare Cinese" da "28 luglio a mercoledì 31". Ne dà conferma in una nota Palazzo Chigi. La premier sarà insu invito del primo ministro cinese Li Qiang, ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, come riporta il Global Times. — [email protected] (Web