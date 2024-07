Melito blitz in casa in via Danubio | sorpresi con droga e contanti Arrestata coppia

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Operazione anti. In manette un 42enne e una donna di 30 anni, entrambi di Sant’Antimo.antiin via: arrestati un 42enne e una 30enne in un appartamento A mettere a segno gli arresti i militari della Compagnia di Marano, insieme al nucleo cinofili carabinieri di Sarno. Come anticipa Il Mattino, L'articoloinin viaconTeleclubitalia.