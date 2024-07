L' Ue deferisce Roma ' discriminazione sull' assegno unico'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia Ue per non aver rispettato i diritti dei lavoratori mobili di altri Paesi Ue in relazione alle prestazioni familiari. Il riferimento è all'e universale per i figli a carico: i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno due anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiarne. Si tratta, evidenzia Bruxelles, di "una" e di una violazione "del diritto Ue in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di libera circolazione".