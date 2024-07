Lombardia nasce un nuovo itinerario in montagna | dalla Valtellina al Comasco fino a Bergamo e Brescia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sondrio, 25 luglio 2024 – Oltre 2 milioni di euro per realizzare un sentiero regionale per incentivare un turismo slow e green. È stata approvatagiunta regionale lombarda, su input dell’assessore allaMassimo Sertori, la convenzione tra Regioneed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste) per la progettazione e realizzazione di undella Rete escursionistica delladi livello sovraprovinciale.