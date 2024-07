LIVE – Venezia-Vis Pesaro 3-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutto pronto per la quartadel precampionato dei lagunari. Alle 17:30 di oggi, giovedì 25 luglioe Visscenderanno in campo nella cornice di Ca’, il rinnovato quartier generale della società, frutto della riqualificazione del Centro Sportivo Taliercio. Eusebio Di Francesco cerca risposte positive dai suoi giocatori dopo le amichevoli con Postal, Real Vicenza e Genoa e prima della tournée in Olanda, dove il primo impegno in calendario sarà quello contro l’Utrecht, giovedì 1 agosto allo Stadion Galgenwaard. Prima si pensa alla Vis, squadra di Serie C, che può offrire subito indicazioni sul piano del gioco e della condizione della squadra, aspettando i nuovi arrivi dal mercato (soprattutto in attacco). Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio del match, in programma alle 17:30.