LIVE Sonego-Cerundolo 2-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’argentino cancella una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Scappa via la risposta di dritto di. 40-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio del sudamericano. Parità da 40-0. 40-30 Lorenzo indovina l’angolo dell’attacco dell’avversario e piazza un nuovo passante di rovescio vincente. 40-15 Splendido il passante di rovescio incrociato dell’azzurro. 40-0 Decolla il rovescio tagliato di. 30-0 Servizio vincente del. 15-0 Si ferma sul nastro il passante con il rovescio in back del piemontese. 3-3 Game. Servizio, dritto e schiaffo al volo vincente del torinese. 40-15 Secondo ACE dell’azzurro. 30-15 Scappa via stavolta la risposta di dritto di. 15-15 Servizio e smash in sicurezza di Lorenzo. 0-15 Ottima risposta con il dritto incrociato del. 3-2 Game