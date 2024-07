LIVE – Musetti-Lajovic 3-4 quarti Atp Umago 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Dusan, valevole per idi finale dell’Atp 250 di, evento di scena sulla terra battuta. Dopo il successo all’esordio in terra croata contro il qualificato Trungelliti, il carrarino torna in campo per andare a caccia delle semifinali. Alla portata l’impegno contro il serbo, cliente scomodo sul rosso ma cheha già battuto in entrambe le occasioni. Lorenzo scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Sportface.it seguirà l’evento e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con annessi approfondimenti post-partita. Appuntamento non prima delle ore 21:00 sul Goran Ivanisevic Stadium.