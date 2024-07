LIVE – Como-Cagliari amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Latestuale di, match valevole per l’estiva in vista della nuova stagione/2025. La formazione allenata da Cesc Fabregas arriva da una storica promozione in Serie A e, considerando anche il faraonico mercato che sta conducendo, ha intenzione di recitare un ruolo da assoluta protagonista nella prossima stagione sia in campionato, sia in Coppa Italia. I rossoblù di Davide Nicola, dal loro canto, hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe per alzare i giri del motore . La partita andrà in scena alle ore 17:00 di giovedì 25 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5ore 17:00) SportFace.