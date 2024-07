Lite in condominio | uomo apre bombole gpl arrestato con la sorella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiHanno messo in pericolo non solo carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 ma soprattutto tantissime famiglie. Ad Acerra i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Michele Ferraioli per unacondominiale. La discussione è sorta, verosimilmente, per problemi legati al parcheggio ma la situazione è degenerata e due persone – fratello e– hanno minacciano il vicinato. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, il 118 e altre gazzelle dell'Arma. I carabinieri si sono trovano a fronteggiare per prima un donna, la 38enne Elisabetta Tufano che armata di coltello aggredisce i carabinieri. I militari sono riusciti a disarmala e a bloccarla. Poi è èntrato in scena il fratello della 38enne. Lui – Mauro Tufano che appena un giorno prima ha compiuto 39 anni – si è rintanato in un locale al piano terra dello stabile.