Lirica | Freni ‘intervento Consulta limitato a urgenza scelta governo resta valida’

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La sentenza della Corte costituzionale sulla norma relativa agli incarichi per i Sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno compiuto 70 anni interviene esclusivamente sullo strumento della decretazione d’. Tutte le altre questioni di merito, a iniziare dal limite dei 70 anni,no pertanto valide. Nessuna bocciatura: un’attenta lettura della decisione aiuterà sicuramente a fare chiarezza e ad evitare polemiche strumentali. Ladeldi fissare un’età massima per i Sovrintendenti risponde a criteri legittimi e ispirati al buon senso. L’unico obiettivo è equello di valorizzare al meglio il lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, un patrimonio artistico-culturale che è un fiore all’occhiello per il Paese”. Così, in una nota, il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Federico