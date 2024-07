Le Vele di Scampia orrende figlie dei Soviet | come sono nati i casermoni napoletani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) In Italia abbiamo ledi, mentre L'Ondata è in Polonia. Il vento del post modernismo abitativo ha portato al naufragio della vivibilità, con il fallimento dei mega -agglomerati abitativi scritto nella storia, a partire dai famigeratid'epocaica. L'ideologia e l'utopia sisgretolate e frantumate di fronte all'impossibilità di disciplinare e governare un sistema residenziale e sociale secondo i dogmi, piegando la realtà ai desideri e non viceversa, disumanizzando esigenze e ambizioni dei singoli. La rivoluzione bolscevica, che non a caso dopo le cannonate dell'incrociatore “Aurora” prese d'assalto un palazzo, quello d'Inverno, predicò e applicò il diritto alla casa per tutti (ricorda qualcuno?) e fece uno spezzatino delle residenze e delle dimore aristocratiche: a ognuno qualcosa, bastava arrangiarsi, e la forma era salva assieme al princìpio.