Latina Deve finire di espiare la pena agli arresti domiciliari per ricettazione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 25 luglio 2024)– Nel corso della serata di ieri a, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino classe 70 residente a, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, non avendo ottenuto la richiesta misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, dovendolaresidua di L'articolodilaperTemporeale Quotidiano.