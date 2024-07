L’addio a Mariani | un esempio per tutti noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lutto nel mondo del volontariato locale. Dopo una breve malattia, si è spento all’età di 85 anni Giampietro, infaticabile presidente di Paullo for Kenya, associazione che dal 1997 fornisce aiuto alle popolazioni del lago Vittoria, dove il sodalizio ha contribuito alla costruzione di scuole, pozzi, ostelli e refettori. È stato lo stessoa fondare l’associazione dopo l’incontro con padre Giuseppe Borlini, missionario in Africa. Risale a due anni fa l’ultimo viaggio in Kenya, "dove ha portato con sé anche le nipoti: era quello il suo desiderio - racconta la vicepresidente dell’associazione, Antonella Damini -. Con la sua forza, è stato unpernoi". Oggi alle 10.30 i funerali nella chiesa parrocchiale di Paullo. A. Z.