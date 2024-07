La sfida della vodka e le molestie poi la nebbia totale | È stato il calciatore

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'avrebbe avvicinata mentre era in un parco vicino casa, convincendola a bere fino a perdere i sensi per poi approfittarsi del suo stato di fragilità. Una 19enne di Milano ha confermato davanti al giudice per le indagini preliminari Alberto Carboni le accuse nei confronti di Stanislav Bahirov