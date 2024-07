La Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti – Lalli dal Ministro Antonio Tajani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un evento di grande prestigio e un “pubblico” d’eccezione per laIntercomunale deiLadispoli-Cerveteri. Martedì 23 luglio, sono stati infatti invitati per il terzo anno dal Vicepremier edegli Esteri, in occasione della manifestazione nazionale della musica e delle tradizioni popolari. “Un grande riconoscimento per i componenti delladeidella nostra città – ha dichiarato il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questa occasione, hanno avuto modo di esibirsi in numerosi brani ufficiali soliti dei cerimoniali. Laè una vera e propria istituzione per Cerveteri: in tantissime occasioni infatti hanno animato momenti di festa ma hanno anche reso ancor più solenni importanti momenti ufficiali della città.