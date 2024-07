La Commissione Ue e l’Assegno unico | Italia deferita alla Cote di giustizia europea I motivi e cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – Ladeferisce l'Corte didell'Unione. Il motivo?. Secondo l’Europa infatti questa prestazione sociale deve essere garantita a tutti i cittadini europei che lavorano inche attualmente non avviene.universale (misura che ha sostituito gli assegni familiari che erano riconosciuti solo ai lavoratori dipendenti), infatti, viene attualmente riconosciuto solo ai cittadini europei che risiedono nel nostro Paese da almeno 2 anni. Dunque laha deferito l’Corte didell’Ue "per non aver rispettato i diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE per quanto riguarda le prestazioni familiari loro concesse".