Kevin Feige dice che un nuovo attore sostituirà Hugh Jackman come WOLVERINE… Alla fine – SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024)che unWOLVERINEha interpretato Wolverine per oltre due decenni, apparendo in 10 film nei panni del mutante preferito dai fan. Logan di James Mangold avrebbe dovuto segnare l’ultima volta dell’con gli artigli e le costolette di montone, ma è stato convinto a riprendere il ruolo – e a fare il suo debutto nel MCU – per Deadpool & Wolverine (la nostra recensione).