Jennifer Lopez si regala un compleanno in stile Bridgerton

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lasciate al’arte di auto-organizzarsi una festa didegna di una regina. Il 24 luglio la cantante ha compiuto 55 anni e si èta un party a tema. Nonostante le insistenti voci di crisi con Ben Affleck, lei è apparsa più sorridente che mai. All’evento del marito però non c’era traccia ma i tanti amici hanno saputo rendere felice la star: ecco i dettagli. Gli auguri per JLo In posa nel giorno del suo“Ho visto tutti i vostri auguri di, i bellissimi video e i post che mi avete invitato da tutto il mondo. Ho riso, ho versato qualche lacrima, e quando ho visto il cartellone a Times Square, sono rimasta totalmente sopraffatta” sono le parole scritte dasu Instagram per ringraziare i fan per i moltissimi auguri ricevuti. Non sono mancati i messaggi festosi dei tanti amici famosi e dei collaboratori.