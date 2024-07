Jennifer Lopez in costume bianco | 55 anni al top

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha compiuto 55e, per l’occasione, ha indossato una serie di mise ispirazione. Primo fra tutti, unintero. Caratterizzato da una linea super basica, con spalline sottili e audace scollatura a V, ilè del brand Gooseberry. Per completare la mise, la pop star ha optato per dei gioielli diFisher. Per il suo birthday party, JLo ha deciso di fare le cose in grande con una festa a tema Bridgerton con un preciso dress code: infatti tutta l’ambientazione ricreata richiama la serie e il periodo della Reggenza inglese. Infine ha festeggiato il compleanno anche sui social. In un post di ringraziamento per i suoi fan, ha indossato un pigiama in seta personalizzato.