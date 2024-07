Italia-Cina | colosso del riscaldamento accelera espansione in mercato cinese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nanchino, 25 lug – (Xinhua) – Per Bruno Rinaldi, direttore generale dell’aziendana diImmergas, l’obiettivo dell’azienda va oltre la semplice creazione di case piu’ calde in. Si tratta anche di un impegno a stabilire una forte presenza nella seconda maggiore economia mondiale. Fondata nel 1964, Immergas ha venduto le sue caldaie murali in oltre 50 Paesi e regioni. Dopo l’ingresso nelnel 1997, i suoi prodotti per ilhanno rapidamente guadagnato popolarita’ tra le famiglie locali. Nel 2018, Rinaldi ha guidato la creazione del primo stabilimento dell’azienda in, situato a Changzhou, nella provincia orientaledel Jiangsu. Questa struttura vanta una capacita’ produttiva annua di 100.000 caldaie a gas, segnando un passo significativo nell’dell’azienda in