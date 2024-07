Israele avvisa Parigi | C’è un piano per un attacco alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz nelle scorse ore, secondo i media israeliani, ha inviato una lettera al suo omologo francese Stéphane Séjourné avvertendolo di un complotto sostenuto dall’Iran per attaccare la delegazione israelianadi2024. “Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo gioioso evento”, scrive Katz, “al momento abbiamo valutazioni sulla potenziale minaccia rappresentata da gruppi vicini all’Iran e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le”. Katz nella sua missiva ha espresso “gratitudine” ai funzionari francesi per le “misure di sicurezza senza precedenti” per proteggere gli israeliani ai Giochi.