Investito da un’auto a Ercolano morto in ospedale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino di nazionalità ucraina di 33 anni è deceduto dopo essere statoda, la scorsa notte verso le 2.30, mentre passeggiava in via Benedetto Cozzolino a(Napoli). Sul posto un’ambulanza e agenti del Commissariato Portici –. L’ uomo è stato portato all’del Mare di Napoli dove è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Il conducente dell’auto, fermatosi, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. L'articolodainproviene da Anteprima24.it.