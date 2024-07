Incidenti stradali mortali in Italia | più del 24% riguarda motocicli

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quando si guidano dei, che si tratti di moto, scooter o veicoli analoghi, non si può assolutamente transigere in fatto di sicurezza, e a confermarlo sono delle recenti statistiche ufficiali fornite dall’Istat, il noto istituto statistico nazionale. Prima di andarle a scoprire, tuttavia, poniamoci un’importante domanda di fondo: cosa si intende per “sicurezza” quando