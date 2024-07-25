Fonte : ilfoglio di 25 lug 2024

In Regione Lazio va in scena in piccolo la pièce divisioni nel centrodestra Prodromo?

In Regione Lazio va in scena, in piccolo, la pièce “divisioni nel centrodestra”. Prodromo? (Di giovedì 25 luglio 2024) Un mistero, se non buffo ma bizzarro, quello che si è consumato ieri dalle parti della Regione Lazio. Tema: discussione sull’assestamento di Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti
Leggi tutta la notizia su ilfoglio
Notizie su altre fonti
  • Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 20. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE VA NORMALIZZANDOSI SU TUTTA LA RETE VIARIA DELLA REGIONE. TROVIAMO ANCORA BREVI CRITICITÀ A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA. romadailynews
  • Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:45 - SPENTO L’INCENDIO A CAPANNELLE, I TRENI REGISTRANO COMUNQUE 100 MINUTI DI RITARDO. ALTRE CODE INTERESSANO LA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E GIARDINO DI ROMA VERSO OSTIA, QUI DA POCO RIMOSSO L’INCIDENTE E SEMPRE VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL GRA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE PER GLI SPOSTAMENTI MARITTIMI SEGNALIAMO CODE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO, ALTRE CODE A FORMIA SULLA FLACCA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VINDICIO E GAETA INFINE, IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA ROMA NAPOLI VIA CASSINO ED FL6 ROMA CASSINO. romadailynews
  • Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral . SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA AD ORVIETO PRESTARE ATTENZIONE AD UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO VERSO ROMA, TRA MAGLIANO E PONZANO AL KM 514 CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, DA NOMENTE E LA RUSTICA E TRA APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
Video di Tendenza
Video Regione Lazio
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.