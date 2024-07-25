In Regione Lazio va in scena, in piccolo, la pièce “divisioni nel centrodestra”. Prodromo? (Di giovedì 25 luglio 2024) Un mistero, se non buffo ma bizzarro, quello che si è consumato ieri dalle parti della Regione Lazio. Tema: discussione sull’assestamento di Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonartiLeggi tutta la notizia su ilfoglioNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 20. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE VA NORMALIZZANDOSI SU TUTTA LA RETE VIARIA DELLA REGIONE. TROVIAMO ANCORA BREVI CRITICITÀ A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:45 - SPENTO L’INCENDIO A CAPANNELLE, I TRENI REGISTRANO COMUNQUE 100 MINUTI DI RITARDO. ALTRE CODE INTERESSANO LA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E GIARDINO DI ROMA VERSO OSTIA, QUI DA POCO RIMOSSO L’INCIDENTE E SEMPRE VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL GRA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE PER GLI SPOSTAMENTI MARITTIMI SEGNALIAMO CODE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO, ALTRE CODE A FORMIA SULLA FLACCA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VINDICIO E GAETA INFINE, IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA ROMA NAPOLI VIA CASSINO ED FL6 ROMA CASSINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral . SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA AD ORVIETO PRESTARE ATTENZIONE AD UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO VERSO ROMA, TRA MAGLIANO E PONZANO AL KM 514 CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, DA NOMENTE E LA RUSTICA E TRA APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
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