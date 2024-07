In arrivo un' ondata da 18 mln di turisti ma l' inflazione vola al 36%

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa estate, in Italia, iarriveranno e saranno tanti. Infatti, sono previsti flussici in aumento a partire da agosto. Si parla di 18,2 milioni di arrivi (corrispondenti al +3,2% sul 2023) e di 85,6 milioni di presenzeche nella penisola (+0,8%). Lo dimostra un'indagine di Demoskopika che l'agenzia Ansa pubblica in anteprima. L'unico neo è che in concomitanza con il positivodei visitatori pesa l'ca tendenziale che è in crescita: viene calcolato un aumento del 3,6% a giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per questo, il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, sostiene che è "necessario tenerla sotto controllo", visto che "è quasi 5 volte più alta rispetto a quella generale".