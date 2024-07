Immagini indocili per un’altra narrazione del mondo

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di giovedì 25 luglio 2024) I migranti e il sentimento dell’esilio attraversa Transit(s): Our Traces, Our Ruin (2016) in cui Bani Khoshnoudi, artista e regista iraniana, si interroga sui movimenti migratori e sulle reazioni cheperdelil manifesto.