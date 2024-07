Il Tesoro colloca Btp per 575 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilhato in asta oggi Btp per complessivi 5,75di. In particolare sono stati assegnati short term per 3,5al 3,1% con un calo di 38 punti base, indicizzati con un rendimento dell'1,6% per 1,25die altri per 1 miliardo diall'1,48%.