Il papà del bimbo in coma dopo aver mangiato formaggio con latte crudo | Devono essere vietati per chi ha meno di 10 anni

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una battaglia condotta perché non accada più, anche a costo di minacce e intimidazioni. “I formaggi concon media e bassa stagionaturaper i bambini sotto i dieci, come succede in altri Paesi europei. Quello che è successo al mio Mattia, invegetativo da quattro, è successo anche in altre parti d’Italia. Non può continuare questa strage di bambini” ha affermato, in conferenza stampa, GiovBattista Maestri, il padre del bambino di undiciche dal 2017 si trova in stato vegetativo perunlavorato concontaminato dal batterio dell’Escherichia coli prodotto dal Caseificio sociale di Coredo. L’intervento segue di qualche giorno la conferma della condanna in appello per l’ex presidente del caseificio, Lorenzo Biasi, e del casaro, Gianluca Fornasari, per lesioni gravissime.