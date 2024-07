Il ladro seriale delle spaccate col tombino ripreso dalle telecamere del bar Denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prato, 25 luglio 2024 – Sono bastati pochi fotogrammi agli agenti della Polizia Municipale per riconoscere il responsabile di una spaccata avvenuta alcune notti fa in un bar di via Pistoiese per portare via il registratore di cassa con pochi contanti.