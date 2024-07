Il discorso di Biden | Passo il testimone per salvare la democrazia | Harris è una donna forte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Washington, 25 luglio 2024 – “Credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell'America meritassero tutti un secondo mandato. Ma niente può ostacolare il salvataggio della nostrae questo include l'ambizione personale”. È con queste parole che, in un breve e solennealla nazione pronunciato dallo Studio Ovale, Joeha spiegato il suo ritiro dalla corsa presidenziale. “In questi mesi farò il massimo. La salute non c'entra: è il momento di voci più giovani e di passare il”. Così il presidente ha fatto ufficialmente unindietro a favore della candidatura di Kamala, la nuova leader per i Democratici alle presidenziali Usa. “ha esperienza ed è una”, ha detto.