I prodotti beauty amati da Emily in Paris

(Di giovedì 25 luglio 2024) Con la quarta stagione in arrivo su Netflix — i primi cinque episodi saranno disponibili a partire dal 15 agosto 2024 —Cooper (Lily Collins) si prepara a tornare sui nostri schermi. La protagonista diinè più confusa che mai. I suoi sentimenti per Alfie e Gabriel (che aspetta un figlio dalla sua ex) saranno al centro della nuova stagione, dove non mancheranno colpi di scena come promesso dal primo trailer pubblicato dalla piattaforma di streaming nei giorni scorsi. A catturare l’attenzione del pubblico nei primi secondi del video non sono stati come pergli uomini parigini, ma isparpagliati nel bagno che condivide con la migliore amica Mindy. Dal device per la pulizia del viso firmato Foreo alla lacca per capelli di Bumble and Bumble, scopriamo insieme laroutine completa diin