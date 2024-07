I pro Gaza tentano di invadere Capitol Hill? Come vengono ridotti dalla polizia americana | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laha utilizzato spray al peperoncino sulla folla che sta protestando contro la guerra di Israele amarciando verso il Campidoglio, dove il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta parlando al Congresso. Migliaia di manifestanti cantano “Free, free Palestine”, mentre alcuni hanno cercato di bloccare le strade prima del discorso di Netanyahu. La, che indossa maschere antigas, ha bloccato la folla per impedirle di avvicinarsi a. "Una parte della folla ha iniziato a diventare violenta tra la First Street e Constitution Avenue. La folla non ha obbedito al nostro ordine di allontanarsi", afferma laPolice in un post su X. I manifestanti che portavano cartelli con messaggi“arrestare Netanyahu” e “porre fine a tutti gli aiuti degli Stati Uniti a Israele” si sono radunati vicino al Campidoglio prima di marciare verso l'edificio.