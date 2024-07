Guerra Putin mediatore riceve Assad a Mosca Rischio escalation in Medio Oriente anche in Siria  

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu vola negli Stati Uniti per mettere sul tavolo la crisi in, parlando al Congresso Usa di "minaccia iraniana", il presidente russo Vladimirgioca da "", incontrando al Cremlino il presidenteno Bashar. “Sono molto interessato alla sua opinione su come si sta sviluppando la situazione nella regione nel suo complesso”, ha dettoad, "purtroppo c'è una tendenza all', lo vediamo. Questo valedirettamente per la”. “Considerando tutti gli eventi che si stanno verificando oggi nel mondo e nella regione eurasiatica, il nostro incontro di oggi sembra molto importante”, ha replicatotramite un traduttore russo. L'incontro tra i due leader è avvenuto ieri sera. Ein tale scenario potrebbe svolgere un ruolo di mediazione trae Turchia.