Gudmundsson DISERTA l’amichevole del Genoa INDIZIO di MERCATO? Ecco cosa risulta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Albertnon prende parte aldel: le MOTIVAZIONI LEGATE al calciodei rossoblu Albertnon ha preso parte aldelin programma questo pomeriggio contro il Mantova. Come riportato da Il Secolo XIX però, non si tratta di scelte tecniche o legate al futuro del giocatore, per quanto il giocatore sia nel mirino di diverse squadre.