Guadagno 6 stipendi Martina? Sta sempre al telefono non si alza neanche a prendere una bottiglia d’acqua gliela porta la mamma | a Temptation Island Raul perde le staffe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nella serata di ieri, mercoledì 24 luglio, su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata di. Il programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, sta continuando a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. A intrattenere il pubblico sono le dinamiche che si vengono a creare tra i/le single e le coppie di fidanzati, lì per mettere alla prova il proprio amore (o presunto tale). Tra loro ci sono anche, fidanzati da 10 mesi. Lei pensa che lui sia troppo possessivo e geloso (infatti si erano già lasciati per questo). “Ammazza quanto chiacchiera”, si era limitato a direi primi giorni nel villaggio, quando lei si sfogava con gli altri partecipanti. Poi, quando ha cominciato a vedereavvicinarsipiù al single Carlo,ha iniziato a dare in escandescenze.