Grave carenza di sangue | dal Moscati appello alle donazioni

Il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (Simt) dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppedi Avellino, centro di riferimento provinciale per la raccolta, la lavorazione e l'assegnazione dele degli emocomponenti, segnala unadidi gruppo 0 (zero) e A – Rh positivo e negativo -, e di riscontrare notevoli difficoltà di reperimento sull'intero territorio regionale, dal momento che la problematica interessa tutta la Campania. Si invita pertanto la popolazione, e in particolare la gente con gruppo sanguigno A e 0 (Rh+, Rh-), alla donazione, che può essere effettuata anche presso il Simt della Città ospedaliera (Contrada Amoretta, settore B, piano terra), aperto dal lunedì al sabato, dore 8.3013.30.