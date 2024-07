Governo | Conte ' salva casa e dl liste attesa altre due fregature di Meloni a italiani'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Giorgiarifila dueulteriori agli: ilche di fatto maschera un condono e disattiva anche le norme antisismiche e poi il decreto sulla sanità che non mette un euro contro ledi. Anche per questo noi stiamo raccogliendo le firme per cercare di far saltare questa riforma sull'autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità". Così Giuseppea margine di una iniziativa al Tempio di Adriano a Roma.