Governo Conte | Da Meloni altre due fregature agli italiani

(Di giovedì 25 luglio 2024) ROMA – “Giorgiarifila dueulteriori: un salva-casa che di fatto maschera un condono e addirittura, in pratica, disattiva anche le norme antisismiche, e poi, da ultimo c’è anche il decreto sulla sanità che non mette un euro per saltare le file”, le liste di attesa, “quindi di fatto lascia glicon file lunghissime nei pronto soccorso e per le visite. Anche per questo noi stiamo raccogliendo le firme per cercare di far saltare questa riforma sull’autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, arrivando all’evento della scuola di formazione del partito “Autonomia differenziata referendum” al tempio di Adriano. L'articolo: “Dadue” L'Opinionista.