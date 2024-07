Goovi presenta SHAPE YOUR BOOTY | per drenare rimodellare e tonificare

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 25 luglio 2024)la gamma, pensata perpost estate La remise en forme post estate è diventata un modo per prendersi cura e coccolarsi anche nel corso dell’anno.si fa promotore di questi concetti chiave quale l’amore per se stessi e la cura del proprio corpo realizzando una gamma interamente pensata per prevenire e contrastare gli inestetismi della cellulite e i depositi adiposi localizzati su gambe, glutei e cosce, inoltre le referenzeaiutano ale zone più critiche.nasce da un’idea di Michelle Hunziker – co-founder del brand – e deve il suo nome alla crasi tra GOOd e VIbes proprio a rimarcare quanto è importante stare bene con noi stessi e nei nostri corpi per vivere una vita felice e positiva nel quotidiano.