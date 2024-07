Gli insulti e la risposta di Vladimir Luxuria per le foto in bikini

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 25 luglio 2024), 59 anni, si sta godendo le vacanze estive in Sardegna e sul suo profilo Instagram ha condiviso dellein, che sono state attaccate dagli haters. Molti haters hanato leindi, insultando l’attivista e presentatrice TV con commenti transfobici. “Che paura, né carne né pesce”, “Mi fa impressione”, “Decadenza totale, un uomo travestito da donna merita solo compassione”, sono solo alcuni dei tantiche ha ricevutoper un post in cui ha condiviso duedi lei in, una frontale e una in cui è stesa in spiaggia su una sdraio, sorridente., comunque, non ha lasciato passare la cosa e ha deciso di rispondere agli haters. L’attivista ha quindi postato un’altra, in cui è in piedi, sempre in, sorridente in mezzo al mare cristallino della Sardegna, sulla spiaggia del Poetto di Cagliari.