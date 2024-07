Giubileo 2025 il Dicastero per l’Evangelizzazione sceglie My Safe Place Transfer come Official Taxi & Transfer Partner

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il brand di trasporto passeggeri ha ideato un’offerta di sharing mobility, guidata dall’etica della sostenibilità, per soddisfare le esigenze di religiosi e pellegrini in arrivo nella Capitale Ilper, Sezione per le Questioni Fondamentali delnel Mondo, responsabile per l’organizzazione del prossimoOrdinario, ha scelto My