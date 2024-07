Futurama Disney+ ha condiviso il poster ufficiale della Stagione 12

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha diffuso la key artdodicesimadi, l’amata serie animata di fantascienza per adulti che arriverà lunedì 29 luglio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Dopo l’acclamato ritorno dinel 2023, l’epica serie di Matt Groening e David X. Cohen torna nel 2024 con dieci nuovi episodi. Su questa orbita intorno al sole, il nostro equipaggio, che ogni tanto sa essere anche eroico, si imbarca in avventure incredibili come giochi all’ultimo sangue alle feste di compleanno, segreti del villaggio robotico ancestrale di Bender, amici (e nemici) dell’intelligenza artificiale e la vera storia lunga 5 milioni di anni dietro la sostanza che altera la coscienza nota come caffè. E, naturalmente, il prossimo capitolofatidica storia d’amore tra Fry e Leela.