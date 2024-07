Funivia si sgancia dopo la partenza Terrore a Cortina per 30 passeggeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Panico per lomento di una cabina della’Freccia nel cielo’ a, su cui si trovavano 30 turisti. L’incidente, che non ha avuto conseguenze per i, è avvenuto allada Ra Valles a circa 3mila metri sulle Tofane per un guasto elettrico domenica scorsa. Lomento della cabina – è stata la ricostruzione della società di gestione – ha attivato il freno di emergenza; la cabina però è oscillata violentemente più volte nel vuoto. L’addetto ai comandi, presente nell’abitacolo, ha cercato di rassicurare i turisti, spiegando che il secondo motore dell’impianto avrebbe riportato la cabina al sicuro. "Abbiamo iniziato tutti a pensare alla morte – ha raccontato un turista romano – c’era chi faceva la videochiamata ai parenti, chi piangeva, mia figlia tremava".quattro ore isono stati riportati a