FOTO UCCP di San Giorgio del Sannio scendono in campo i sindaci | No categorico alla chiusura della struttura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Dobbiamo scongiurare in maniera assoluta ladi Sandel” – è quanto emerso questa mattina dreunion deidell’area con i rappresentanti del Comitato a Difesa dell’. Una battaglia che va avanti sin dal Giugno 2023, con un’assemblea pubblica indetta da CGIL che poi ha visto la convergenza di svariate associazioni locali (dodici per la precisione), finocostituzione di un vero e proprio Comitato. Una mobilitazione che ha coinvolto i cittadini di Sandele dei paesi limitrofi, raccogliendo oltre 4000 firme, a cui ha fatto seguito un presidio sotto l’ASL per la consegna delle stesse al management sannita.