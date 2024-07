Fondi pubblici distratti | il Comune di Pomigliano denuncia ex dipendente

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 25 luglio 2024)D’ARCO – Ildid’Arco hato un excomunale «per essersi appropriato indebitamente di denaro pubblico non dovuto», per un totale di circa 46mila euro. Lo ha reso noto l’assessore al Personale, Marianna Manna, nel corso della seduta dell’ultimo Consiglio comunale di martedì scorso, rispondendo a due interrogazioni presentate da esponenti della maggioranza. Secondo Manna, sarebbero state riscontrate «gravi irregolarità nell’erogazione di 15 mila euro a titolo di indennità di risultato» per ilche avrebbe incassato anche una somma di 31 mila euro per funzioni aggiuntive svolte. Ilha quindi presentatoalla procura della Repubblica di Nola, segnalando l’accaduto anche, al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e all’Anac. I fatti risalgono agli anni precedenti l’arrivo dell’attuale amministrazione comunale.