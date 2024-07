Flussi turistici in aumento ad agosto ma pesa l' inflazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono oltre 18,2 milioni gli arrivi (+3.2% sul 2023) e 85,6 milioni le presenze turistiche (+0.8%) previste ad. Emerge dall'indagine di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima. A spingere maggiormente la crescita del mercato estero, con più di 8,8 milioni di stranieri (+8,0%) in arrivo. La sper consumiè stimata in 18,8 miliardi di euro (+4,7%). Tra gli stranieri "più attratti" dall'Italia, secondo Demoskopika, Germania con il massimo del punteggio attribuito (100,0 punti), Stati Uniti (80,0 punti), Regno Unito (79,0 punti), Paesi Bassi (76,4 punti). E, ancora, Francia (74,3 punti), Svizzera (72,5 punti) e Austria (71,0 punti).