Fiorentina ecco Colpani | il calciatore in città per le visite – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’arrivo di Andrea, nuovo centrocampista della, per lemediche e la firma. I dettagli Dopo aver trovato l’accordo con il Monza nel pomeriggio, Andreainizia ufficialmente la sua avventura alla. Il centrocampista è arrivato infatti in questi minuti a Firenze, pronto per svolgere lemediche e firmare il contratto