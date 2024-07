Europei Under 19 Italia-Spagna vale la finale | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ci siamo.sono pronte a scendere in campo per la semidegli19 in una partita che preannuncia grande spettacolo ed equilibrio. L’appuntamento è fissato alle 15:00 al Windsor Park di Belfast. La squadra di Corradi ha chiuso la fase a gironi al primo posto dopo due vittorie e una sconfitta. La, invece, non è andata oltre il secondo posto, è ancora imbattuta ma ha vinto una sola volta. Gli azzurrini si affidano alla super coppa Pafundi-Camarda. Le(4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella, Lipani, Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda.(4-3-3): Jimenez Latorre; Perea, Keddari, Gasiorowski, Julio Diaz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Mella. L'articolo19,la: leCalcioWeb.