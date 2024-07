Esplode il caso del professore dell' Istituto Pirelli Scatta l' indagine interna dopo la denuncia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un selfie di gruppo con il braccio teso, commenti razzisti e battute omofobe. A finire nella bufera è undi Roma, nel quartiere Tuscolano. Queste scene sono state immortalate in alcuni video girati dai suoi stessi studenti che hanno avuto il coraggio dire i fatti solol'esame di maturità. Le immagini, diffuse da Repubblica, mostrano una foto di gruppo con alcuni che fanno il saluto romano, ilche sembra mimare un atto sessuale dietro uno studente chino sulla cattedra. In un altro video, il docente chiude un alunno in un cestino per la raccoltaa carta, tra le risate degli altri. In una registrazione si sente il prof mentre parla con gli alunni di quando aveva la loro età e guardava "i pornazzi". Il docente avrebbe rivolto anche commenti omofobi e razzisti.